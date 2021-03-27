Москвичи оценили скандальную выставку человеческих тел на ВДНХ

Москвичи высоко оценили выставку немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела») на ВДНХ. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе.

Более 11 тысяч москвичей посетили экспозицию за неделю с 12 марта. Так, более 98 процентов посетителей положительно высказались о выставке, еще 93 процента заявили о готовности порекомендовать ее друзьям и близким. В опросе приняли участие 897 человек.

Открытие выставки в российской столице сопровождалось скандалами. В начале марта москвичи запустили петицию, потребовав отменить выставку Body Worlds. Они назвали экспозицию глумлением над телами и обратили внимание на неоправданно низкий возрастной ценз — 12+.

24 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить выставку на предмет выражения явного неуважения к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих.

Фон Хагенс изобрел метод пластинации тел, который позволяет сохранить трупы и органы путем замены человеческих жидкостей и жиров пластиком. Фактически гости выставки наблюдают тела мертвых людей, которые с помощью особого вида обработки помещены в повседневные ситуации, такие как игра в шахматы или занятия балетом.

Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. На данный момент ее постоянная часть занимает 2,6 тысячи квадратных метров. За все время ее посетили более 51 миллионов человек.

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