Москвичи озаботились колесами

В столичных шиномонтажных сервисах наблюдается ажиотаж, сообщает РИАМО со ссылкой на участников рынка.

«Люди уже «переобуваются», в день идут по пять человек минимум. Сейчас люди идут очень активно, через два дня обещают похолодание, все начинают готовиться», — рассказал сотрудник одного из сервисов.

В другой компании отметили, что спрос вырос, но пока несильно, однако на следующую неделю уже сформировалась очередь. «Если сегодня смотреть количество клиентов, то это заметно больше, чем неделю назад. Думаю, их число будет продолжать расти», — подытожил третий собеседник агентства.

28–29 октября в московский регион придет резкое похолодание, пишет РИАМО. После этого температура ночью может опуститься до минус пяти градусов, днем возможны заморозки до минус двух. Ожидается снег.

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