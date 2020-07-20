Москвичи перекрыли две полосы на МКАД и устроили танцы

Жители Москвы перекрыли две полосы на МКАД, вышли из машин и устроили танцы. Видео, присланное очевидцем, публикует «Москва 24».

На кадрах видно, как мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях выходят на дорогу и танцуют, мешая движению других автомобилей.

«На две полосы остановились. И это все на МКАД, где машины летят со скоростью 110 километров в час», — высказалась проезжающая мимо женщина.

Ранее появилось видео ДТП в Москве с участием городского автобуса. Он врезался в людей на остановке в районе Люблино. Сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших.

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