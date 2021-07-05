Москвичи перестали устраивать свидания в ресторанах и кафе, которые прежде были самыми популярными местами для подобных встреч. Такие данные приводит сервис знакомств RusDate, передает Inc. Russia.

Уточняется, что количество таких приглашений рухнуло на 98 процентов на прошлой неделе. Специалисты RusDate объясняют резкие изменения показателей введением системы QR-кодов при посещении мест общественного питания в столице.

При этом свидания в Москве стали устраивать чаще в других местах — в парках или по городу (41 процент), в кино (15 процентов), в музеях (11 процентов), в театрах (9 процентов).

Система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях, заработала в Москве 28 июня. Летние сезонные кафе пока не попадают под ограничения.

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