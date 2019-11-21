Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Ночь с 20 на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 6:00 опустилась до минус 7,7 градуса. Предыдущий минимум был зафиксирован в столице 1 ноября — 3,8 градуса.

Днем в четверг в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. При этом атмосферное давление будет крайне высоким — 773 миллиметра ртутного столба.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Москве в ближайшую неделю снега не ожидается. Погода в городе близка к октябрьской, однако к концу месяца температура воздуха вернется в рамки климатической нормы.

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