Москвичи пережили самую холодную осеннюю ночь

Ночь со вторника, 17 сентября, на среду, 18 сентября, стала самой холодной в столичном регионе с начала текущей осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха в городе понизилась до плюс 6,4 градуса.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни столбики термометров в Москве продолжат опускаться. Так, ночью в четверг, 19 сентября, в столице ожидается до плюс пяти градусов, в пятницу, 20 сентября, — до плюс двух градусов, а в ночные часы в субботу, 21 сентября, — до одного градуса тепла.

Ранее в среду стало известно, что атмосферное давление в столице будет находиться «на барическом дне» и в ближайшие сутки составит примерно 733 миллиметра ртутного столба.

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