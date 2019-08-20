Москвичи пережили самый жаркий день августа

Вторник, 20 августа, стал самым теплым днем месяца в Москве. Об этом сообщило агентство «Метеоновости».

По данным синоптиков, в 12:20 воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. До этого температурный максимум был зафиксирован 8 августа — 25,9 градуса.

Ожидается, что в течение дня температура продолжит повышаться и преодолеет отметку 27 градусов. «Но этот рекорд может быть повержен уже 21 августа, когда температура в столице приблизится к 28 градусам», — заключили специалисты.

Ранее в августе москвичам рассказали о разрешенных для купания местах в городе. Так, поплавать можно в озере Мещерском, озере Черном и озере Школьном, а также в Серебряном Бору 2, Серебряном Бору 3 и Тропарево. Вода в этих зонах отдыха отвечает санитарным требованиям, там произведены замена песка на пляжах и акарицидная обработка прилегающих территорий.

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