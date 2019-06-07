Москвичи пережили самый жаркий день года

Минувший четверг,6 июня, стал самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника центра «Фобос» Александра Синенкова.

«Вчера было 29,3 градуса, а до этого температура была 29 градусов. Можно сказать, что стал одним из самых теплых дней в году», — рассказал он.

По прогнозам синоптиков, в выходные — 8 и 9 июня — может быть побит температурный рекорд 70-летней давности. Жара усилится, и воздух прогреется до 32 градусов.

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