Сегодня в 08:44

Москвичи пережили самый жаркий день года

Новости /
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Минувший четверг,6 июня, стал самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника центра «Фобос» Александра Синенкова.

«Вчера было 29,3 градуса, а до этого температура была 29 градусов. Можно сказать, что стал одним из самых теплых дней в году», — рассказал он.

По прогнозам синоптиков, в выходные — 8 и 9 июня — может быть побит температурный рекорд 70-летней давности. Жара усилится, и воздух прогреется до 32 градусов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.