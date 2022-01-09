Москвичи поделились своими воспоминаниями о походах в Мавзолей

Художник и писатель Лора Белоиван на своей странице в Facebook рассказала о советской традиции посвящения в пионеры, совмещенной с походом в мавзолей Ленина. А в ответ услышала истории москвичей о посещении этого места.

«У нас в детстве ходили слухи, что московских школьников принимают в пионеры в мавзолее, прям у гроба с трупом. Это было такое счастье, что я не московский школьник. Потому что, конечно, я бы сроду в мавзолей не зашла добровольно, почетному караулу пришлось бы гнать меня в спину винтовками, а это какой-то позор», — рассказала Белоиван. При этом добавила, что недавно узнала о том, что школьников в столице действительно отправляли после принятия в пионеры в мавзолей.

«Там ведь орать нельзя? Неужели все дети шли мимо гроба молча? Я бы не смогла, 100 процентов — я так ядерной войны не боялась в детстве, как мертвецов», — с юмором добавила женщина.

Один из комментаторов подтвердил слова автора и написал, что его принимали в пионеры сначала в музее Ленина, а потом в мавзолее. Мужчина сообщил, что при посещении никакого ужаса не испытал и заметил, что у советских детей была довольно крепкая психика.

Другие москвичи также вспомнили, что в пионеры их принимали именно в музее, но большинство все же успело побывать и в мавзолее. «Очень длинная очередь сначала, а потом через сам зальчик очень быстро и прям плотной колонной. Кто что увидел- обсуждали уже на выходе, когда вдоль стены с могилками шли. Ну кусочек чего-то видно было, типа резинового с красной подсветкой», — поделилась своими впечатлениями из жительниц столицы.

Другая рассказала, как в детстве была с мамой в усыпальнице Ленина, но торжественность обстановки заставила их обеих рассмеяться в голос, за что их с позором и выгнали из здания.

Еще одна москвичка вспомнила, как, еще будучи студенткой, успела побывать в мавзолее аж три раза: на праздник первокурсника, на середине обучения и перед вручением диплома. «А очередь стояла же туда длиннющая. Вот её прерывали мы по диагонали от факультета через всю площадь почти 200 человек шли в мавзолей. Представляю, что очередь про нас говорила», — заключила пользовательница.

Ранее гигантская очередь из нескольких десятков человек выстроилась на вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади.