Москвичи похитили мужчину, засунули в багажник и попали на видео

В Москвы пятеро неизвестных похитили мужчину, засунули в багажник такси и скрылись с места происшествия. Запись с камер видеонаблюдения опубликована Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все произошло вечером в воскресенье, 12 июля, во дворе многоэтажки на Марксистской улице. На записи показано, как двое перетаскивают потерпевшего к машине.

Затем пятерых неизвестных останавливают местные жители и начинают с ними разговаривать. Между тем потерпевшего избивают, а затем в бессознательном состоянии забрасывают в автомобиль.

Горожане, ставшие свидетелями происшествия, рассказали, что изначально слышали женский крик, но в полицию никто не стал звонить. Кроме того, местным жителям автомобилист-похититель заявил, что этого человека, которого толпой избили и затем отправили в багажник, уличили в педофилии. Уточняется, что и позже в полицию никто позвонил и не рассказал о произошедшем нападении и хищении.

В данный момент правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего. По версии полицейских, пьяного мужчину после вечеринки забрала компания знакомых и чтобы смогли в автомобиль поместиться все, решили его отправить в багажник. Уточняется, что пока никто не знает дальнейшей судьбы потерпевшего.

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