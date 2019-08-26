Москвичи полюбили жениться в неожиданных местах

Более 2,5 тысячи пар поженились на необычных тематических площадках для регистрации брака в Москве. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.

Она пояснила, что с мая в столице работают 25 выездных площадок, где можно провести церемонию бракосочетания. «Они разные. Они необычные. Это и высотки Останкино, Москва-Cити, это и особняки исторические. И стадионы, театры, школы современной пьесы. Каждая пара найдет себе по душе понравившееся место», — отметила Ефремова.

По ее словам, подобные площадки пользуются большим спросом у москвичей: на сегодняшний день горожане подали уже 4,5 тысячи заявлений на регистрацию брака в необычных местах, и прием продолжается. «Пары разбирают места, как горячие пирожки», — добавила начальник столичного управления ЗАГС.

Ранее сообщалось, что среди новых мест для свадебных церемоний оказались особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, особняк на Волхонке, Останкинская телебашня, башни «Меркурий» и «Федерация» Москвы-Сити, стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники». Также москвичи могут пожениться в планетарии на Садово-Кудринской и в Москвариуме на ВДНХ.

Регистрации проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость услуги — 350 рублей.

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