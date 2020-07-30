Москвичи попросили «новую коллекцию плитки» после ливня в столице

В Москве пользователи сети попросили уложить новую плитку взамен поврежденной в результате осадков. Снимок опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«На Михайловской, 2 после ливня код красный "нужна новая коллекция плитки, срочно!" Возможно, сначала плитка, а поверх асфальт», — говорится в подписи к фотографии, на которой запечатлены смытая дождем плитка, кирпич и песок.

Комментаторы заметили, что тротуар успел зарасти травой. «Реже, чем раз в месяц, меняют, что ли?» — в шутку возмутился CryptoDog. Другие пользователи предположили, что плитка со снимка была установлена еще во времена, когда столицу возглавлял Юрий Лужков — с 1992-го по 2010 год.

В декабре 2019 года заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ответил на критику в связи с частой заменой плитки и асфальта в городе. По его словам, за это платят подрядчики, некачественно выполнившие работу.

В начале октября того же года жители Москвы заметили плитку, покрытую другой плиткой. «Революция благоустройства — плитка на плитке», — говорилось в комментарии к публикации.

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