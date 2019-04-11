Москвичи поспорили об увековечивании Берии

Житель Москвы Павел Пряников высказался в Facebook за установку в России памятников советскому государственному деятелю Лаврентию Берии. По его мнению, Берия достоин этого как «человек, остановивший массовые репрессии, проведший две массовые амнистии» и как один из создателей советской атомной бомбы.

«По нынешним временам Берия считался бы классическим технократом, возможно, стал бы и методологом в силу своей природной любознательности и скрытого меньшевизма. Все это очень сильно бы подвинуло мозги в нынешней России», — полагает Пряников.

Памятник Берии стоило бы поставить в виде РДС-1, первой в СССР атомной бомбы, написал в комментариях под публикацией пользователь Андрей Каплин. Другой юзер Алексей Селиванов выступил против увековечивания Берии, отметив, что это «совсем уж по ту сторону добра и зла». «Десталинизацию начал Берия», — парировал ему автор поста.

Лаврентий Берия, согласно определению военной коллегии Верховного суда России от мая 2002 года, не подлежит реабилитации как организатор политических репрессий. Его осудили и казнили 23 декабря 1953 года после того, как летом того же года он обвинен в государственной измене и заговоре и был смещен со всех постов по инициативе Никиты Хрущева, который в то время был членом Президиума ЦК КПСС.

Берия входил в ближайшее окружение Иосифа Сталина и в период правления последнего курировал, в частности, создание ядерного оружия и ядерную программу СССР в целом. После смерти Сталина политик инициировал прекращение и пересмотр целого ряда громких уголовных дел и расследований, а также предложил провести амнистию, по которой в итоге были освобождены более 1,3 миллиона заключенных. Кроме того, историки считают, что с приходом Берии на пост главы НКВД в ноябре 1938-го в Советском Союзе завершился Большой террор, поскольку после его назначения на эту должность в стране резко сократились масштабы репрессий.