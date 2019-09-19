Москвичи потеряли сон из-за громких автобусов

Жители многоэтажек в Бескудниковском районе столицы пожаловались на громкоговорители в автобусах. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «Москва 24».

По словам горожан, уже в течение месяца они не могут спать в своих квартирах из-за того, что из динамиков проезжающего мимо общественного транспорта звучат чрезмерно громкие объявления остановок. При этом воспроизводящие звук системы расположены снаружи автобуса над его передней дверью, указывают они.

«Просыпаешься ночью от страха, что уснул в автобусе», — рассказала одна из местных жительниц. Другая сообщила, что вынуждена каждую ночь использовать беруши. «На третьем этаже слышно прекрасно! Все остановки: какая следующая, какая эта. Озвучка хорошая, качественная в этих автобусах», — заметил еще один горожанин.

Опрошенные телеканалом эксперты также подтвердили превышение допустимых норм уровня шума вблизи жилых домов. «На данный момент зафиксировали уровень шума 68,6 децибела. Для жилой застройки допустимый уровень для данного времени суток составляет 55 децибел», — заключил инженер по охране окружающей среды Максим Михайлов.

В Мосгортрансе в свою очередь сообщили, что в районе тестируют экспериментальный проект для слабовидящих людей. Как пояснил представитель службы информационных технологий и связи организации Дмитрий Ерзамаев, технология подразумевает озвучивание и помощь для отдельной категории пассажиров на остановочных павильонах и в прилегающих к улично-дорожной сети домах.

Собеседник телеканала пообещал, что компания рассмотрит все поступившие жалобы в индивидуальном порядке и в случае необходимости примет соответствующие меры — так, чтобы уровень шума был комфортным для всех жителей Бескудниковского района.

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