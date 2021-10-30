Москвичи потратили миллионы рублей на тыквы к Хэллоуину

Продажи тыкв в столице перед праздником Хэллоуин выросли более чем в 2,5 раза. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток».

Активнее всего символ праздника покупали в Рязанском и Академическом районах, а также в Южном Чертанове. Меньше остальных традиционным осенним продуктом интересовались в Красносельском районе, Хамовниках, Замоскворечье и Новых Черемушках. Всего москвичи потратили в этом году на тыквы более двух миллионов рублей.

Кроме того, жители столицы активнее, чем в прошлом году, покупали к осеннему празднику тематический декор для дома, одноразовую посуду и аксессуары. По сравнению с 2020-м москвичи потратили на подготовку к Хэллоуину почти в 11 раз больше средств.

Ранее в сети появилось фото украшенного к осеннему празднику дома в Подмосковье. Жильцы установили на входной лестнице тыквы и фигуры скелетов в шляпах, а на газоне напротив сделали декоративные надгробия с якобы человеческими костями.