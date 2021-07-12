Москвичи пожалели работающих на жаре людей в форме

Жители Москвы пожалели работающих на жаре людей в форме. В группе «О Москве и москвичах» в Facebook один из пользователей сети опубликовал фотографию сотрудника ДПС в форме и защитной маске.

«Мне в такие дни совершенно искренне жаль людей в форме. Все они делают какое-то, действительно важное и нужное, государственное дело», — написал автор поста.

Один из комментаторов поинтересовался, почему у полицейских не предусмотрена летняя облегченная форма светлых цветов. «Такая, по-моему, была у милиционеров в советское время — с белыми рубашками», — отметил пользователь сети.

Ранее москвичей предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за жары до вечера вторника, 13 июля. «Погода опасна. Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода температура выше нормы на 7 и более градусов. Период предупреждения с 12:00 12 июля до 19:00 12 июля, а также с 10:00 13 июля до 17:00 13 июля», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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