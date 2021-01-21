Москвичи пожаловались на нашествие клещей

Жители Москвы пожаловались на нашествие насекомых в квартирах. Эксперты отмечают, что это могут быть клещи, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами, передает «Москва 24».

По мнению биолога-энтомолога Романа Хряпина, если крысы живут в подвалах или подсобных помещениях в доме, от них будут расползаться и проникать в квартиры клещи.

«Ряд клещей, которые питаются кровью птиц, могут жить на птицах, проникать в чердачные помещения, вентиляционные шахты», — пояснил Хряпин.

Он также отметил, что гамазовые клещи могут кусать человека, от чего остаются мелкие покраснения на коже, вызывающие зуд. Однако с Хряпиным не согласны другие специалисты: они считают, что в столичных квартирах завелись обычные постельные клопы.

«Их в Москве и Московской области с каждым годом становится все больше в силу того, что осуществляются большие потоки миграции и санитарно-техническое состояние квартир не всегда поддерживается в нужном виде», — рассказал представитель санитарной службы «Дез Групп» Юрий Облаков.

Москвичам рекомендовали каждый день проводить влажную уборку в квартире и следить за системой канализации и другими коммуникациями в доме.

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