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Москвичи пожаловались на поддельное масло в магазине

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Москвичи пожаловались на поддельное масло в магазине
Кадр: Ольга Немцова в сообществе «Очаково-Матвеевское» в Facebook

Москвичи в группе Facebook «Очаково-Матвеевское» обсудили поддельное масло, которое продают в одном из магазинов района.

Женщина опубликовала видео, на котором сливочное масло, купленное в продуктовом магазине на Веерной улице, при смешивании с горячей водой не растворяется, а образует сплошную массу. Жительница района также пояснила, что продавцы до последнего доказывали ей, что масло является качественным.

В комментариях автора поддержали и рассказали, что в этом магазине не раз сталкивались с некачественными продуктами. «Да-да. Чистейший маргарин. Пару месяцев назад тоже на него напоролась. Отнесла им обратно», «Отвратительный магазин. Сама там купила клубнику и выбросила», — написали возмущенные москвичи.

Одна из женщин объяснила, что на все продукты в магазинах должны быть сертификаты соответствия или ссылки в сопроводительных документах на их номера. Она также посоветовала направить жалобу в Роспотребнадзор и, если обращение будет не анонимным, то супермаркет обязательно проверят.

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