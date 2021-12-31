Москвичи пожаловались на поддельное масло в магазине

В комментариях автора поддержали и рассказали, что в этом магазине не раз сталкивались с некачественными продуктами. «Да-да. Чистейший маргарин. Пару месяцев назад тоже на него напоролась. Отнесла им обратно», «Отвратительный магазин. Сама там купила клубнику и выбросила», — написали возмущенные москвичи.

Одна из женщин объяснила, что на все продукты в магазинах должны быть сертификаты соответствия или ссылки в сопроводительных документах на их номера. Она также посоветовала направить жалобу в Роспотребнадзор и, если обращение будет не анонимным, то супермаркет обязательно проверят.

Ранее россиян возмутило хранение «банок с жижей» в одном из московских магазинов.