Москвичи пожаловались на «пропавших» участковых

Подписчики сообщества рассказали, что также сталкивались с подобными ситуациями. «Везде так: в дежурке ОМВД Ростокино каждый раз сообщают, что у нас новый участковый (периодически тасуют старых существующих, меняя участки), никому не дозвониться, а если кому-то и удастся прозвониться, то он отвечает, что либо в отпуске, либо в отгуле, либо будет во вторую смену, звоните тогда…» — прокомментировала одна из участниц группы. Также женщина добавила, что ответов от сотрудников полиции невозможно дождаться и в электронной приемной.

«Какой ужас! В городе полная анархия…», «Все ушли менять унитазы на простой фаянс…», «Все и все для народа!» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее участкового из Северного Измайлово задержали в автомобиле BMW с наркотиками и оружием. Проводится проверка.

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