Москвичи пожаловались на шумные заведения

Жители некоторых районов Москвы пожаловались на шумные вечеринки вблизи жилых домов. Об этом сообщает «Москва 24».

В частности, люди высказали недовольство из-за шума в караоке-баре на Таганской улице и рядом с ним. Как передает телеканал, начали жаловаться и студенты.

«Мои окна выходят на сторону заведения, в котором играет музыка, она мешает мне готовиться к сессии. В квартире слышу шум, мешает сосредоточиться», — рассказал студент третьего курса московского вуза Дмитрий Моисеев.

Пожаловались на шум и жильцы дома на Малой Ордынке. Они рассказали, что из-за появившегося в декабре напротив их многоэтажки клуба «Радуга» каждую субботу ночью они не могли спокойно спать. Из-за это заведению пришлось закрыться и переехать в другой район.

В Москве режим тишины начинается с 23 часов и длится до 7 утра. Кроме того, не разрешено шуметь в дневное время суток с 13 до 15 часов и в воскресенье вблизи жилых домов.

Ранее сообщалось, что две пьяные девушки устроили «шоу» сотрудникам полиции, которые пытались задержать их за вождение в нетрезвом виде в московском округе Зеленоград. Машина сначала петляла из стороны в сторону и зацепила разделительное ограждение. После этого ее остановили инспекторы ДПС. Водитель и пассажирка начали вести себя неадекватно, одна из них попыталась обнять полицейского, вторая залезла в служебный автомобиль и громко звала на помощь при попытке вытащить ее с переднего сидения.

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