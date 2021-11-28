Москвичи пожаловались на систематический обман продавцов крупной торговой сети

Жительница Москвы пожаловалась в группе в Facebook на работу сотрудников продуктового магазина сети «Дикси».

По ее словам, продавцы торговой точки систематически обманывают клиентов. «Ну очень недобросовестные работники. Каждый раз обманывают по ценникам. И каждый раз оправдываются, что не успевают менять ценники. Грязь везде, нет порядка. Теряют доверие и клиентов», — написала она.

Пользователи сети в комментариях отметили, что подобная ситуация наблюдается во всех магазинах сети. Одна из подписчиц сообщества порекомендовала сразу же, несмотря на длинные очереди, обращаться к администратору, чтобы обманутому клиенту полностью вернули деньги за товар или же вернули разницу. «Это не только в этом магазине "Дикси", на Беломорской улице тоже самое с ценниками. Каждый раз выхожу и проверяю по чеку», «Сегодня как раз в этом магазине при мне женщине мясо на 30 рублей дороже пробили чем в ценнике. Она не поленилась, принесла им ценник и ей вернули разницу, ни слова не говоря», «Магазин обязан продать товар по цене, указанной в торговом зале. Не успели поменять ценники — их проблемы», — прокомментировали юзеры.

Ранее житель столичного района Раменки пожаловался на отсутствие приличных магазинов. Мужчина разделил имеющиеся рядом с его домом торговые точки на «убогие и депрессивные» и слишком дорогие, отметив, что вынужден совершать покупки в интернете.