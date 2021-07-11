Москвичи пожаловались на укороченные лавочки

Жители Алексеевского района Москвы жалуются на размеры обновленных лавочек на детской площадке. Дарья Белькович 11 июля опубликовала фото в группе района в Facebook, на котором видно, как двое молодых людей еле поместились на новой лавочке.

«Кто согласовывал размер лавочек? Два щуплых подростка еле уместились. Или это тренд карантинного времени?» — подписала Белькович фотографию, обращаясь к сотрудникам управы Алексеевского района СВАО.

Пользователи соцсети поддержали женщину, указав на то, что такой размер лавок подходит только для одного человека: «Она там единственная? Ужас, конечно», «Лавочки для интровертов».

«Это чтобы спать неудобно было. А то когда лавки были нормальные, мы с дочкой гуляли, то окурками и бутылками все завалено», — написал Дмитрий Константинов.

Также автор поста отметила внешний вид нового игрового детского комплекса в виде домика: «Про кривой домишко жуткого коричневого цвета я вообще молчу», на что последовал ответ, что «сейчас уродство в моде».

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