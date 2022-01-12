Москвичи пожаловались на вечно сломанные лифты

Москвичи в группе Facebook «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» обсудили проблему вечно сломанных лифтов в многоквартирном доме.

Участница группы пожаловалась, что в доме на улице Павла Корчагина за две недели лифт ломался больше десяти раз. Она добавила, что в кабине постоянно застревают жильцы, а пожилые люди, живущие на верхних этажах, просто не могут выйти из дома.

В комментариях представитель управы Алексеевского района сообщил, что лифт починили. Однако жители остались недовольны. Они объяснили, в лифтовом механизме необходимо менять лебедку и тросы, иначе кабина так и будет ломаться.

Горожане также пробовали обращаться с проблемой в «Жилищник», но безрезультатно. По словам жителей, им приходят отписки о том, что лифт находится в работоспособном состоянии и имеющиеся проблемы не влияют на его эксплуатационные характеристики.

Ранее, в декабре прошлого года, лифт с пассажиром сорвался с 27-го этажа одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».