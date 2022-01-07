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Москвичи пожаловались на вонь из престижного магазина

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Москвичи пожаловались на вонь из престижного магазина
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Участники Facebook группы «Марфино сегодня» обсудили проблему сильного неприятного запаха, исходящего от одного из продуктовых магазинов.

Автор поста рассказала, что вонь идет от магазина престижной сети супермаркетов в сторону домов на Большой Марфинской улице. Она добавила, что пахнет либо некачественным маслом, либо пережаренной пищей.

В комментариях жители района также пожаловались на сильный запах из этого магазина и уточнили, что замечали испарения из цеха по приготовлению еды. «Они там готовят кулинарию. Там всегда куча азиатов, и машины под загрузку с утра. И не соглашусь с вами, это не “пахнет”, это воняет!» — выразили свое возмущение москвичи.

Одна из женщин порекомендовала писать жалобы в сам магазин и в его аккаунт в социальных сетях.

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