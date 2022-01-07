Москвичи пожаловались на вонь из престижного магазина

Участники Facebook группы «Марфино сегодня» обсудили проблему сильного неприятного запаха, исходящего от одного из продуктовых магазинов.

Автор поста рассказала, что вонь идет от магазина престижной сети супермаркетов в сторону домов на Большой Марфинской улице. Она добавила, что пахнет либо некачественным маслом, либо пережаренной пищей.

В комментариях жители района также пожаловались на сильный запах из этого магазина и уточнили, что замечали испарения из цеха по приготовлению еды. «Они там готовят кулинарию. Там всегда куча азиатов, и машины под загрузку с утра. И не соглашусь с вами, это не “пахнет”, это воняет!» — выразили свое возмущение москвичи.

Одна из женщин порекомендовала писать жалобы в сам магазин и в его аккаунт в социальных сетях.

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