Москвичи придумали необычный способ не платить за парковку

В сети появились фотографии автомобилей, стоящих на платных парковках и накрытых камуфляжной сеткой. Как пишут участники сообщества «Синие ведерки» в Facebook, скорее всего, таким образом водители машин пытаются избежать штрафа за неоплаченную парковку.

Автор поста Елена Белкина указала, что автомобили запечатлены в Малом Трехсвятительском переулке. «А машины какие! Как смогла разглядеть: Mini и Audi. Естественно, самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей», — добавила она.

Представитель «Московского паркинга» в беседе с Autonews.ru сообщил, что уже в курсе этой проблемы. По его словам, инспекторы могут освобождать номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов, чтобы зафиксировать их. Поэтому те, кто скрывает госзнаки, все равно получают штраф, если не оплатили стоянку.

В июне сообщалось, что чаще всего номера при парковке в Москве прячут водители премиальных марок автомобилей. Наибольшее число нарушений такого рода пришлось на водителей Mercedes и BMW: с начала 2019 года было выявлено 1728 Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами.

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