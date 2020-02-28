Москвичи приютили египтянина и пожалели об этом

Семья москвичей помогла египятину, который из-за просроченной визы не мог покинуть страну, приютила его, но пожалела об этом. Историю, произошедшую в 2018 году, они рассказали изданию «Батенька, да вы трансформер».

По словам мужчины, представившегося Вадимом, в метро к нему подошел неизвестный человек и на английском спросил, как найти отдел «иммиграционной полиции». Вадим решил проводить иностранца до УФМС, а тот рассказал, что его зовут Мухаммедом, его виза просрочена, поэтому сотрудники аэропорта не позволили ему покинуть страну и отправили самостоятельно решать проблемы с депортацией.

Чтобы получить разрешение на выезд, Мухаммеду требовалось решение суда и пройти ряд инстанций. Кроме того, из-за проблемы с документами иностранца не пустили обратно в хостел, и Вадим, договорившись с супругой, решил приютить его. Москвичу приходилось повсюду сопровождать гостя, так как самостоятельно в городе он не ориентировался, однако походы по государственным учреждениям были безрезультатными.

Пара рассказала, что затянувшееся проживание с иностранцем оказалось не таким простым — возникали проблемы в быту, он занимал все время Вадима и «начал наглеть». По словам москвичей, их гость вел себя, как «капризная вредина» — недовольно общался с Вадимом, считал, что все хотят его обмануть, и при этом сам постоянно всех обманывал. Иностранец мог поссориться из-за места с прихожанами мечети, в которую ходил, или разругаться с парикмахером.

Пара решила терпеливо отнестись к гостю, так как взяла ответственность за него, и не обращала внимание на капризы Мухаммеда. Когда проблема с документами иностранца была решена, гостю помогли приобрести билеты в Малайзию — он категорически отказывался возвращаться в Египет. Самолет летел с шестичасовой пересадкой в Алматы, и рейс задерживался. Когда Вадим решил оповестить об этом своего гостя, он получил от Мухаммеда сообщение: «Fuck you».

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