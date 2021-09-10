Москвичи признались в желании жить дольше 90 лет

Жители столицы хотели бы жить в среднем до 91,3 года, при этом они признались, что желают иметь доход выше 74 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование СберНПФ.

По данным опроса, Москва занимает первое место среди других городов России по желаемой продолжительности жизни. Чуть более скромные мечты о долголетии у жителей Томска — они намерены жить до 90,2 года. Третье место разделили махачкалинцы и петербуржцы — 90,1 года.

Отмечается, что среди россиян в целом мужчины хотят жить дольше — в среднем 88,3 года по стране. Женщины считают оптимальной продолжительность жизни в 86,9 года. Также исследователи отметили, что люди с большим доходом надеются на более долгую жизнь.

При этом Москва занимает первое место и по уровню ожидаемого дохода в преклонном возрасте. Так, жители столицы заявили, что хотели бы после выхода на пенсию получать ежемесячно 74,9 тысячи рублей. Чуть меньше запросы у петербуржцев — 68,3 тысячи рублей, у хабаровчан — 64,8 тысячи, а у казанцев — 64,1 тысячи рублей. В среднем россияне хотели бы, чтобы их ежемесячный доход составлял 56,3 тысячи рублей.

При этом по ожидаемому уровню самостоятельных накоплений для обеспечения спокойного долголетия Москва оказалась на втором месте. Столичные жители готовы отложить «на старость» 5,5 миллиона рублей. На первой позиции оказались петербуржцы (6,2 миллиона рублей).

По данным Росстата, пока эти ожидания расходятся с реальностью. В Москве средняя продолжительность жизни на сегодняшний день составляет 76,2 года — и это второе место по стране. Первое — у Ингушетии, там люди живут в среднем 81,5 года.

Ранее московским пенсионерам единовременно перечислили на карты по десять тысяч рублей от правительства России. В Кремле подчеркнули, что выплаты получат не только пожилые люди, но и все категории граждан, получающих социальную пенсию.

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