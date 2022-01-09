Москвичи призвали снести «Шанхай» возле станции столичного метро

Россияне в группе Facebook «СВАО г. Москвы (Северо-Восточный административный округ)» пожаловались на вонь, идущую от забегаловок у одной из станций столичного метро.

Жительница района написала, что у станции «Бибирево» в радиусе нескольких метров друг от друга находится шесть точек быстрого питания, сделанных преимущественно для приезжих граждан. Она также пожаловалась, что из общепита все время доносится неприятный запах. Почему мы, жители района, каждодневно должны нюхать эту вонь? Наслаждаться безобразным зрелищем этих забегаловок, дымящих вонючих труб, отравляющих жизнь и воздух района, натыканных одна на другую на несчастном клочке земли?» — написала возмущенная женщина.