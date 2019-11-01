Москвичи променяли коровье молоко на соевое

Жители Москвы стали отказываться от коровьего молока в пользу растительного. Об этом заявил шеф-тренер школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович, передает агентство «Москва».

По словам Богдановича, тренд на здоровое питание и вегетарианство сказался на росте популярности кофе на соевом, миндальном и кокосовом молоке. «Порядка 80 процентов кофеен в Москве сейчас используют растительное молоко из-за того, что люди стали переходить на здоровое питание, веганство и вегетарианство», — заявил он.

Чаще всего москвичи заказывают соевый напиток, если выбирают кофе на альтернативном молоке. Также набирают популярность напитки на кокосовом, миндальном и овсяном молоке, отметил Богданович.

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