Москвичи рассказали о телах в черных пакетах после смерти пациентов в клинике

Москвичи рассказали, что неоднократно наблюдали экстренную госпитализацию пожилых людей и вынос тел из столичной клиники на Мичуринском проспекте, где ранее скончались по вине врачей пять пациентов. Об этом очевидцы, проживающие рядом с медучреждением, рассказали телеканалу «Звезда».

«Запасный выход у них прямо напротив детской площадки. К сожалению, я несколько раз видела, как черные пакеты выносили и грузили в катафалк. Это совершенно неэтично, я думаю, вдруг дети увидят это все», — отметила одна из собеседниц телеканала.

По словам другой москвички Юлии из Раменок, жители района много раз жаловались на оказание услуг в клинике и их стоимость.

«Я своими глазами видела несколько раз, как пожилых людей госпитализировали из этой клиники. Также я слышала, что там какие-то необоснованно завышенные цены, и любому пациенту выписывают довольно большой спектр обследований, которые не соответствуют рыночной цене и не являются подтверждением эпикриза, который существует у данных пациентов», — сообщила Юлия.

Накануне стало известно, что в результате действий врачей «Первой университетской клиники» на Мичуринском проспекте умерли пять пациентов. Еще одной клиентке медучреждения был нанесен вред здоровью средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

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