Москвичи рассказали о живущих в их домах экзотических питомцах

Москвич рассказал об успешной попытке найти мышей для своих «престранных» питомцев — змей. Под его постом в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» одни жители столицы рассказали о своих экзотических домашних животных, другие — принялись жалеть мышей.

«Змеи классные, но ящерицы прикольней. Более контактные», «Гекконы сегодня так задорно кузнечиков ели, проснувшись, пока я на змеек смотрел», «Всегда мечтала о змее/питончике, они очень красивые. И приятные на ощупь», «Я думаю о бородатой агаме, больно они прикольные», — написали участники интернет-сообщества.

«Мы осуждаем жестокое обращение с мышами», «Мышек жалко...», «А без мышек они никак? На сухом или замороженном корме?» — высказались другие комментаторы. «Конечно жалко! Только змея от голода может помереть, тоже жалко... Далеко не все змеи едят замороженное. Да и в природе они не траву жуют.... Ну поделил бог мир на хищников, травоядных и всеядных, все вопросы туда...» — ответила им жительница Москвы.

Автор поста добавил, что другими животными питаются не только змеи, но также собаки и кошки.

Ранее россиянин развесил отрубленные головы животных в одном из подъездов столичного многоквартирного дома. Местные жители не оценили данную экспозицию.