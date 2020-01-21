Москвичи разлюбили поездки на своих автомобилях

Москвичи разлюбили поездки на личном автомобиле: с 2010 года их число сократилось на треть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что такая тенденция наблюдается, несмотря на существенный прирост числа машин. По данным Ликсутова, в 2010 году на один легковой автомобиль приходилось 1,52 поездки в день, в 2019-м — 1,02.

Кроме того, сократилась доля легкового транспорта в поездках горожан в рабочие дни (38 процентов в 2010 году против 30 процентов в 2019-м). Число погибших в ДТП на 100 тысяч населения уменьшилось почти в два раза — до 3,5 в 2019 году.

В июле 2018 года в Москве появилась полная карта дорожно-транспортных происшествий в столице с 2015 года. Ее создали активисты, которые отслеживают данные из открытой базы ГИБДД. По их словам, качество дорожной инфраструктуры и городской среды приводит к большому количеству жертв на дорогах.

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