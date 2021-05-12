Москвичи решили сдать в «народный каршеринг» Audi Q7 и Tesla

Более 400 заявок подано на участие в проекте «народный каршеринг» в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

Среди автомобилей, которые москвичи решили сдать в аренду, есть Tesla Model 3; Audi A4, Q5, Q7; BMW I3, 520, 320, 318, 218; Mercedes-Benz V 250d; MINI Cooper; Jeep Grand Cherokee. Также в списке значатся Smart, Genesis G70, Kia Optima, Toyota GT86, Nissan Murano, Volkswagen Multivan, Ford Kuga, Peugeot 206, Hyundai Santa Fe, LADA Largus, УАЗ Патриот и другие.

Проект «народного каршеринга», в рамках которого жители столицы смогут сдавать свои автомобили в аренду, начали тестировать в конце апреля. На первом этапе арендовать машину смогут близкие друзья и знакомые автовладельцев. Желающим принять участие в проекте нужно скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем.

Когда машина ему не будет нужна, он может указать статус автомобиля «свободен». При этом все условия и параметры аренды выставляет сам владелец — срок бронирования, место, где можно получить машину и стоимость аренды.

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