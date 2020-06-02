Москвичи ринулись в открывшиеся после ограничений автосалоны

Жители Москвы ринулись в открывшиеся после ослабления ограничительных мер автосалоны. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает издание «Известия».

Таким образом, за последнюю неделю мая покупателей стало почти в два раза больше, чем в период онлайн-продаж. По данным представителей дилерских центров, наблюдается рост количества звонков клиентов. Уточняется, что после телефонных консультаций покупатели уже сами приезжают в салон. При этом в «Автомире» отметили, что сохранившиеся в столице пропускные ограничения сдерживают поток клиентов.

Представители отрасли добавили, что по первому дню продаж сложно прогнозировать уровень спроса в будущем, однако разрешенные с 25 мая оффлайн-продажи в Подмосковье показывают резкий рост.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении режима самоизоляции. Он предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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