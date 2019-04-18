Москвичи сэкономят на поездках к кладбищам

Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве во время пасхальных праздников. Они проследуют по 38 маршрутам и соединят станции метро и пригородные платформы с остановками близ крупных кладбищ. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщается на сайте столичного градоначальника.

Автобусы будут перевозить пассажиров 21 (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 (Красная горка) и 7 мая (Радоница). По словам гендиректора Мосгортранса Леонида Антонова, интервалы движения составят от одной до пяти минут. В предприятии уточнили, что регулярные автобусные маршруты до кладбищ все же останутся платными.

На Белорусском направлении поезда станут чаще останавливаться на платформах Здравница, Баковка и Отрадное, на Горьковском — на станции Никольское, на Савеловском — на Новодачной. На Киевском направлении предусмотрены остановки на платформах Алабино, Крекшино и Сколково, на Курском — на станциях Щербинка и Бутово, на Рижском — на платформах Троицкая и Миитовская. Также пассажиры поездов Павелецкого направления смогут сойти на станциях Чертаново, Калинина и Булатниково, а Казанского — на Удельной и Ильинской.

В саму пасхальную ночь работу наземного транспорта продлят до 3:30 на 160 городских направлениях.