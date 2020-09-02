Москвичи смогут оплачивать проезд в метро по-новому

В московском метро уже установлено около пяти тысяч камер с функцией распознавания лица, сообщает «Коммерсантъ».

На идентификацию личности пассажира «требуется несколько секунд». В скором времени, к 1 октября, в городе завершится экспериментальный проект по оплате проезда по-новому — с помощью сканирования лица, рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Горожане также смогут отслеживать количество людей в поездах. «Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны — особенно это актуально после пандемии», — добавили в ведомстве.

14 августа сообщалось, что в Москве на целый год закроют станцию «Рижская» на Калужско-Рижской линии метро. Рабочие будут реставрировать вестибюль, а также заменять старые эскалаторы на более надежные и безопасные.

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