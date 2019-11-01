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Москвичи снова пережили самую холодную ночь осени

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ночь с 31 октября на 1 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, минувшей ночью на метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 3,8 градуса.

Предыдущий температурный рекорд этой осени в Москве был установлен накануне, в ночь с 30 на 31 октября: в 7:00 похолодало до минус 3,4 градуса.

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