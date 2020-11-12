Москвичи собрались покинуть столицу ради встречи Нового года

Москвичи начали подыскивать места для встречи Нового года за пределами города. Об этом корреспонденту Business FM рассказали опрошенные сотрудники ресторанов в близких к столице регионах.

В связи с запретом властей столицы на работу ресторанов в ночное время, в том числе и в новогоднюю ночь, жители собрались покинуть столицу и присматриваются к вариантам празднования наступления 2021 года в других городах. Подобные ограничения действуют в Ярославле и Нижегородской области. Возможность отметить Новый год пока доступна в Калуге, Твери и Туле.

При этом в Калуге призвали ждать скорого введения ограничительных мер, раз они были введены в Москве. «Мы сами-то особо не знаем, какие будут распоряжения от правительства. Может быть, будем работать, но это вообще не точно, мы подстраиваемся под правила», — ответили в одном из коктейльных баров города.

В ресторане Твери пояснили, что готовятся к работе в новогоднюю ночь, пока не появился соответствующий запрет. «Все хотят уехать из столицы и где-то в регионе в более или менее приличном месте ищут варианты. Звонков много, да, но мы пока предоплату не можем никакую взять, потому что у нас нет понимания, что будет», — рассказал собеседник издания.

В Туле же корреспонденту удалось найти праздничную программу с 31 декабря по 2 января. За 37 тысяч рублей на двоих ресторан при гостином доме обещает экскурсии, конкурсы, развлечения, шведский стол с включенным алкоголем, в том числе «опохмельный завтрак». Там также заметили, что подобным предложением интересуются многие москвичи.

10 ноября мэр города Сергей Собянин запретил московским кафе и барам работать ночью. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах и караоке Москвы запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Новые требования вступят в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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