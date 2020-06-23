Москвичи стали мусорить по-другому

Жители Москвы стали мусорить по-другому: с начала периода пандемии коронавируса состав отходов в городе существенно изменился. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные столичных мусорных операторов.

Так, в марте-апреле 2020 года в Юго-Восточном округе и Зеленограде увеличился объем неперерабатываемых отходов, например, пищевых, и стало меньше пригодных для переработки фракций. Из-за роста доставки на дом в отходах москвичей возросло количество одноразовой пластиковой или композитной упаковки. Также увеличилось содержание в мусоре одежды и текстиля — это говорит об отказе людей от ненужных вещей. При этом в начале пандемии было много упаковок от бытовой техники.

По данным мусорных операторов, за март-апрель стало больше образовываться отходов в жилом секторе, но меньше у компаний.

С 30 марта по 9 июня в Москве действовал режим самоизоляции. Горожанам разрешалось пользоваться общественным транспортом, личным автомобилем и такси только при наличии пропуска и в маске. В настоящее время москвичи могут свободно гулять в парках и скверах, ходить в салоты красоты, фитнес-клубы, музеи, зоопарки, рестораны и кафе.

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