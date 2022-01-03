Москвичи удивились объявлению разыскивающего свою любовь путешественника

Житель столицы опубликовал фотографию объявления в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» от путешественника из Марокко. Россияне удивились такому способу разыскать свою любовь.

«Елена, отзовитесь путешественнику из Марокко. Сергей ищет Вас! Встреча была на платформе «Переделкино» 29 июня 2013 года. Возможно, Вы шли из храма, а познакомились мы в третьем вагоне электрички до Киевского вокзала. Посоветовал Вам книгу "Путешествие души"», — говорится в объявлении, которое висит над подземным переходом. Также мужчина оставил свой номер телефон и электронный адрес.

Данный текст вызвал у пользователей сети смешанные чувства. Некоторые отметили, что история может быть хорошим сюжетом для шоу «Жди меня», а другие посоветовали автору объявления воспользоваться поиском в интернете.

«Если это реальная история, что мешает пойти на программу "Жди меня"?», «Таким объявлением можно только напугать человека. Ни в жизни она не отзовется этому путешественнику из Марокко и распространителю сектантских брошюрок», «Сергей не знает о существовании соцсетей?» — написали юзеры.

В комментариях также оставили ссылку на полную историю влюбленного, отметив, что за эти годы мужчина так и не нашел ту самую Елену. Однако он не теряет надежды, и в городе появляются все новые объявления.

Ранее россиян возмутило объявление о продаже кофе. На здании одной из столичных библиотек заметили надпись: «Сладкое кофе завтраки книги».