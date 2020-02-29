Москвичи устроили драку в очереди за лимитированными кроссовками

Москвичи устроили драку, стоя в очереди за лимитированными кроссовками в центре столицы. Видео с места происшествия в субботу, 29 февраля, публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как более десяти юношей сначала активно толкают друг друга, а затем начинают драться, нанося противникам удары кулаками и ногами. Что именно стало причиной конфликта и пострадал ли кто-то в результате потасовки, не сообщается.

Где именно произошла драка, канал также не уточняет. Однако, по данным издания Buro 24/7, с 29 февраля в Москве должны были стартовать продажи лимитированной коллекции кроссовок adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D. Отмечалось, что приобрести их можно будет в магазинах adidas на Красной Пресне и в универмаге «Цветной».

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