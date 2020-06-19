Москвичи устроили массовую вечеринку в центре города и попались полиции

Жители Москвы устроили массовую вечеринку в центре города на Кузнецком мосту и попались полиции. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как на улице танцуют сотни людей, несмотря на предупреждение о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что люди собрались из-за игравшего в одном из баров диджея Дениса Фроса.

Позже прибывшая на место полиция разогнала гостей вечеринки, часть из них задержали.

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