Москвичи устроили стихийный мемориал на месте стрельбы на Лубянке

Жители Москвы приносят цветы к зданию ФСБ на улице Большая Лубянка, где 19 декабря мужчина устроил стрельбу. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Пятый канал.

Горожане оставляют гвоздики у постовой будки. Также там продолжают работать коммунальщики: они собирают осколки, оставшиеся после стрельбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразил соболезнования родным и близким сотрудника ФСБ, который погиб в результате перестрелки на Лубянке. По его словам, всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла вечером в четверг, 19 декабря. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ. Стрелок был убит.

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