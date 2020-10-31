Москвичи увидят голубую Луну в ночь на Хэллоуин

В ночь на Хэллоуин, с 30 на 31 октября, москвичи, как и жители других городов северного полушария, смогут наблюдать голубую Луну. Условие для появления у спутника Земли такого цвета раскрыла РБК научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, граждане без специальных приборов и инструментов увидят голубую Луну в том случае, если в атмосфере будет много пыли и частичек. Из-за атмосферной дымки происходит преломление цвета при наблюдении с Земли, и спутник приобретает необычный оттенок. При этом само небесное тело цвета не меняет, добавила представитель Московского планетария.

Рублева пояснила, что Луна взойдет «где-то раньше, а где-то позже, но видна будет везде». Она выразила надежду, что погода достаточно прояснится, чтобы жители столицы смогли наблюдать «голубую Луну».

В феврале 2019-го москвичи наблюдали главное суперлуние года. Спутник оказался на максимально близком расстоянии от Земли. Суперлуния случаются дважды в год, но моменты, когда это совпадает с полнолунием происходят довольно редко.

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