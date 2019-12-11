Москвичи увидят метеорные потоки Геминиды и Квадрантиды

Декабрь в Москве будет богат на астрономические явления. Об этом «Вечерней Москве» сообщил астроном Сергей Назаров.

По его словам, с 13 по 15 декабря москвичи увидят метеорный поток Геминиды. Разглядеть его можно будет в местах, где нет ярких источников городского освещения. Позже под Новый год ожидается метеорный поток Квадрантиды.

Кроме того, в декабре над столицей пролетит комета, не относящаяся к Солнечной системе. Она носит имя российского астронома Геннадия Борисова — сотрудника Крымской астрофизической лаборатории. Однако увидеть ее невооруженным глазом не удастся, сказал Назаров.

Заместитель председателя ученого совета Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Ольга Сильченко добавила, что в городских условиях, возможно, метеорные потоки будут незаметны. Она объяснила, что в декабре чаще всего небо закрыто тучами.

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