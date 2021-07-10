Москвичи в 30-градусную жару выстроились в очереди за «КовиВаком»

Жители столицы в 30-градусную жару выстроились в очереди к павильонам «Здоровая Москва», где можно сделать прививку от коронавируса вакциной «КовиВак». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что количество вакцины в каждом из 14 пунктов ограничено — не более 850 доз.

Для контроля противокоронавирусных мер привлечены дополнительные сотрудники центров «Мои Документы».

Сами пункты для удобства горожан оборудованы специальной разметкой для соблюдения дистанции, при необходимости сотрудники выдадут посетителям средства индивидуальной защиты. Также в каждом пункте есть кулеры с водой для посетителей.

Вакцина доступна в павильонах, размещенных в парках «Фестивальный», «Царицыно», Олимпийской деревни, «Перовский», 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, «Северное Тушино» и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике «Теплый стан» и сквере у культурного центра «Вдохновение».

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