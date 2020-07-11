Москвичи в самоизоляции начали забирать животных из приютов

Москвичи в период режима самоизоляции забрали из приютов более 380 животных, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.

С апреля по июнь пристройство велось с помощью онлайн-системы, благодаря которой приютить питомца можно не выходя из дома, отметили в ведомстве. Онлайн-каталоги будут доступны и в дальнейшем.

Всего с начала текущего года из московских приютов забрали почти 1,4 тысячи животных — 979 собак и 393 кошки.

В начале марта городские приюты были закрыты для посетителей и волонтеров. В департаменте ЖКХ заявили, что за животными в этот период ухаживали сотрудники учреждений. В начале мая волонтерам вновь разрешили посещать приюты.

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