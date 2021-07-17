Москвичи возмутились вырубкой 200-летних деревьев
В музее-заповеднике «Коломенское» вырубили деревья, которые, по мнению историков, помнят еще Петра I. Жители Нагатино опубликовали соответствующее фото в районной группе в Facebook.
«Черный день в "Коломенском"! Спилили древние вязы на старой дъяковской дороге, которые, наверное, царя Алексея Михайловича помнили. Я в шоке! Кому они мешали?!» — написал автор снимков.
Как пояснили другие подписчики сообщества, вырубают и знаменитые коломенские Три ветлы — уникальные ивы, чей возраст уже перевалил за две сотни лет.
«Невдомек администраторам, что парк — это не только дорожки и кафешки, у него еще душа есть. И это, третье дерево, с которым уже второй день бьются пильщики, возможно самое любимое было в парке. Я много раз видел. как люди его обнимали, разговаривали с ним. Тем, кто считает, что они чем то могли угрожать, отвечу, что на таком уклоне они могли упасть только в овраг», — выразил свое отношение к ситуации один из пользователей, приложив фото момента, когда рабочие спиливали очередное дерево.
В администрации музея-заповедника сообщили, что скорбь по погибшим деревьям разделяют, но остановить вырубку не могут. Оставлять старые ветлы на своих местах слишком опасно.
«Три ветлы вырубаются на основании предписания Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством. К сожалению, из-за своего возраста деревья стали представлять потенциальную угрозу безопасности посетителей "Коломенского" (обильные поражения стволовыми вредителями и гнилевыми болезнями, наличие обширных дупел и трещин, наличие комлевой гнили и т.д.). Несмотря на заботу наших сотрудников возраст взял свое — как вы наверняка знаете, эти ветлы и так прожили намного дольше, чем обычно живут такие деревья», — написал представитель "Коломенского" в комментариях.
Средний срок жизни ивы — 100 лет. Коломенские деревья прожили в два раза больше.
Ранее власти столицы рассказали, как лечат стволы деревьев в городских парках с помощью рисунков в рамках акции «ПаркАрт».
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