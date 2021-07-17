Москвичи возмутились вырубкой 200-летних деревьев

В музее-заповеднике «Коломенское» вырубили деревья, которые, по мнению историков, помнят еще Петра I. Жители Нагатино опубликовали соответствующее фото в районной группе в Facebook.

«Черный день в "Коломенском"! Спилили древние вязы на старой дъяковской дороге, которые, наверное, царя Алексея Михайловича помнили. Я в шоке! Кому они мешали?!» — написал автор снимков.

Как пояснили другие подписчики сообщества, вырубают и знаменитые коломенские Три ветлы — уникальные ивы, чей возраст уже перевалил за две сотни лет.

«Невдомек администраторам, что парк — это не только дорожки и кафешки, у него еще душа есть. И это, третье дерево, с которым уже второй день бьются пильщики, возможно самое любимое было в парке. Я много раз видел. как люди его обнимали, разговаривали с ним. Тем, кто считает, что они чем то могли угрожать, отвечу, что на таком уклоне они могли упасть только в овраг», — выразил свое отношение к ситуации один из пользователей, приложив фото момента, когда рабочие спиливали очередное дерево.