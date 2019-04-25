Сегодня в 12:31

Москвичи впервые увидели парад пингвинов

Новости /
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Московском зоопарке прошел первый в истории «пингвиний парад». Об этом сообщает РИА Новости.

Во Всемирный день пингвинов, который празднуется 25 апреля, гостям зоопарка показали проход очковых пингвинов из внутреннего вольера в наружный. Они прошли по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки.

По словам научного сотрудника зоопарка Анастасии Кадетовой, субантарктические пингвины — холодолюбивые птицы. Зиму они проводят в наружном вольере, а летом их переводят во внутренний, с кондиционером. «Зимой внутри живут очковые и пингвины Гумбольта. Именно их сегодня и переводили в наружный вольер», — отметила Кадетова.

Раньше подобные мероприятия проводились за закрытыми дверями, посетителей на них не допускали. В этом году гости впервые смогли увидеть парад пингвинов.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.