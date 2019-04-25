Москвичи впервые увидели парад пингвинов

В Московском зоопарке прошел первый в истории «пингвиний парад». Об этом сообщает РИА Новости.

Во Всемирный день пингвинов, который празднуется 25 апреля, гостям зоопарка показали проход очковых пингвинов из внутреннего вольера в наружный. Они прошли по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки.

По словам научного сотрудника зоопарка Анастасии Кадетовой, субантарктические пингвины — холодолюбивые птицы. Зиму они проводят в наружном вольере, а летом их переводят во внутренний, с кондиционером. «Зимой внутри живут очковые и пингвины Гумбольта. Именно их сегодня и переводили в наружный вольер», — отметила Кадетова.

Раньше подобные мероприятия проводились за закрытыми дверями, посетителей на них не допускали. В этом году гости впервые смогли увидеть парад пингвинов.