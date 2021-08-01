Москвичи вспомнили о «символе эпохи» из-за фото ярмарки в Лужниках

«Тогда мы с сыном кое-как спрятались в близлежащих кустах, и я натянула на него шубку. Женщина нервничала, я ее убеждала, что с шубкой не убегу. Но все кончилось хорошо, милиция не объявилась, женщина получила деньги, а мы с сыном шубку», — рассказала москвичка.

Другие комментаторы, рассматривая фото, обратили внимание, что все женщины на нем в болоньевых плащах. Они назвали такие плащи настоящими символами эпохи.

«Я закончила школу в 1966-м, и у меня был настоящий болоньевый плащ! У моего класса, у всей школы и у мамы не было плаща»; «Мне мама сама сшила короткую курточку из болоньи. Где она ткань достала, не представляю. Модная курточка была! Предмет гордости», — писали в комментариях москвички.

Другие участники группы рассказали, что покупали на ярмарке не только одежду, но и предметы быта, технику, дефицитные товары. Повсюду висели объявления, где и какой товар продается. Один из подписчиков признался, что именно в Лужниках купил себе финский костюм, который надел на свою свадьбу.

Ранее поток воспоминаний у пользователей сети вызвало фото старого магазина игрушек. Москвичи рассказывали друг другу, какие детские игрушки любили больше всего.

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